Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park introduceert nieuw themagebied in 2026: Monaco

Europa-Park voegt in 2026 een nieuw themagebied toe. Het Duitse attractiepark treft voorbereidingen voor de komst van het themadeel Monaco, met als middelpunt de bestaande achtbaan Silver Star. Nu is de 73 meter hoge rollercoaster nog onderdeel van de themazone Frankrijk.

Vanaf 2026 maakt de attractie, samen met de huidige Mercedes-Benz Hall bij de uitgang, deel uit van het nieuwe gebied. Dat kan Looopings als eerste melden. Europa-Park belooft "de flair van het wereldberoemde vorstendom" naar Zuid-Duitsland te zullen brengen, als het achttiende Europese parkdeel.

Monaco, gelegen tussen Frankrijk en de Middellandse Zee, heeft een oppervlakte van iets meer dan 2 vierkante kilometer. Daarmee is het na Vaticaanstad het kleinste land ter wereld. De dwergstaat staat bekend als belastingparadijs met luxe casino's. Monaco is geen lid van de Europese Unie, maar men gebruikt wel de euro.



Mercedes

Op dit moment staat de omgeving van Silver Star in het teken van de Formule 1 en automerk Mercedes. De achtbaan is zelfs vernoemd naar het Mercedes-logo. Het racethema mag blijven, want in Monaco vindt jaarlijks een prestigieuze Grand Prix plaats. Bij de make-over richt Europa-Park zich op "snelle auto's en de sfeer op het legendarische racecircuit, midden in het vorstendom".



Ook het luxueuze casino en de jachthavens krijgen aandacht in het gebied, aan de hand van "foto's, films en entertainment". Bij de hal zullen bezoekers verwelkomd worden door een enorm Monegaskisch wapenschild. Daarnaast wordt op verzoek van staatshoofd prins Albert II gefocust op milieukwesties, vooral op het gebied van het beschermen van de zee.



Grote fans

De vorst van Monaco is al drie keer in Europa-Park geweest, voor het laatst in september. Hij liet toen optekenen dat de nieuwe achtbaan Voltron Nevera, gelegen in themagebied Kroatië, volgens hem "de beste achtbaanbeleving ooit" is. "Mijn kinderen en ik zijn grote Europa-Park-fans geworden."







De koninklijke familie bouwde een goede band op met de familie Mack, de eigenaar van Europa-Park. Roland Mack maakte bijvoorbeeld jarenlang deel uit van de jury van het beroemde circusfestival van Monaco. In een verklaring laat de prins weten dat hij Europa-Park ziet als "een geweldig bedrijf".



Hoogste niveau

"Het is een fantastische reisbestemming op het hoogste niveau. Ik voel me hier heel op mijn gemak met mijn gezin en de kinderen zijn er dol op." Dat resulteert dus in de introductie van een Monegaskisch themadeel.



"Namens het Vorstendom Monaco kijk ik uit naar een nog nauwere samenwerking met Europa-Park en vooral naar het nieuwe themagebied Monaco in Europa-Park", aldus het staatshoofd. "Miljoenen mensen zullen hier de geest van Monaco ervaren en ook informatie ontvangen over ons vorstendom."



Zwitserland

Silver Star opende in 2002, bijna 23 jaar geleden. Het is één van de weinige attracties in het park die niet door huisleverancier Mack Rides werd gebouwd. In plaats daarvan ging Europa-Park voor de mega-achtbaan in zee met Bolliger & Mabillard uit Zwitserland. De topsnelheid bedraagt 130 kilometer per uur.



Anno 2024 telt Europa-Park zeventien Europese gebieden: Duitsland, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Nederland, Ierland, IJsland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Rusland, Zwitserland, Scandinavië, Spanje, Luxemburg, Liechtenstein en Kroatië. Verder zijn er nog de themadelen Abenteurland, Königreich der Minimoys en Grimms Märchenwald.