Vlogger schrikt van 'totale puinhoop' in Walt Disney Studios: 'Wat ís dit?!'

Een bekende Britse vlogger was afgelopen week met stomheid geslagen in Disneyland Paris. Shawn Sanbrooke, bekend van zijn YouTube-kanaal Theme Park Worldwide, bezocht samen met zijn vrouw Charlotte het Walt Disney Studios Park. Daar trof hij naar eigen zeggen "een totale puinhoop" aan.

De videomaker was ervan op de hoogte dat het park momenteel verbouwd wordt. "We wisten dat het slecht zou worden, maar kijk dit eens", verzucht hij. "Bouwschutting na bouwschutting. Mijn god, dit is absoluut niet Disney-waardig op dit moment. Dit is echt raar."

Een groot deel van het Walt Disney Studios Park wordt momenteel verbouwd: bezoekers betreden het park via een zij-ingang, waarna ze terechtkomen in een sfeerloos doolhof van schuttingen. "Wat ís dit?!", vraagt Sanbrooke zich af. "Je betaalt Disney-prijzen en je wandelt letterlijk over een bouwterrein."



Choquerend

De Engelsman kan zijn lach niet inhouden. Hij vraagt zich af of Disney de werkzaamheden niet beter gefaseerd had kunnen uitvoeren. "Ik snap dat er werk gedaan moet worden en ik had al foto's gezien, maar dit is nog erger dan ik verwachtte. Wow." Charlotte noemt de situatie "behoorlijk choquerend". "Mensen betalen heel veel geld om naar Disney te gaan en dan krijg je dit."



Ook het horeca-aanbod is beroerd, aldus de vlogger. Terwijl hij staat te vertellen dat het park in slechte staat is, zien kijkers op de achtergrond een vrouw die het rookverbod aan haar laars lapt. "Van alle Disney-parken ter wereld is dit met afstand de zwakste." Sanbrooke kan het weten: hij bezocht in 2024 elk Disney-park op de planeet.



Voltooid in 2026

De reportage, die ruim een uur duurt, is in korte tijd al bijna 30.000 keer bekeken. "Dit is er eentje voor de geschiedenisboeken", aldus de Brit. De maker vertelt meermaals dat het niet de moeite is om terug te keren in 2025: hij raadt aan om te wachten tot de transformatie van het park voltooid is in 2026. Dan wijzigt men de naam in Disney Adventure World.