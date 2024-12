Disneyland Paris

Video: Disneyland Paris werkt aan World Premiere, de opvolger van Studio 1

Disneyland Paris werkt toe naar de heropening van Studio 1, de overdekte boulevard bij de ingang van het Walt Disney Studios Park. Na een ingrijpende verbouwing heet het winkel- en horecagebied vanaf komend voorjaar World Premiere. In een video bespreken twee medewerkers de stand van zaken. Ook worden enkele nieuwe ontwerpen gepresenteerd.

Het Walt Disney Studios Park gaat geleidelijk een nieuw tijdperk in, waarbij het oorspronkelijke thema - een blik achter de schermen bij films - plaatsmaakt voor een nieuw concept: bezoekers stappen ín de wereld van Disney-films. World Premiere symboliseert die transformatie: het publiek verlaat de loods straks via de façade van een bioscoop.

De boulevard zelf staat in het teken van een glamoureuze filmpremière onder een sterrenhemel in het hart van Hollywood, compleet met palmbomen, de Hollywood Walk of Fame en architectuur vol verwijzingen naar Los Angeles en Disney. De achtergrond bestaat uit een skyline gebaseerd op de Hollywood Hills, die tot leven komt met behulp van een videoprojectie.



Amerikaanse warenhuizen

Eén van de gevels werd geïnspireerd op het historische Animation Building in de échte Walt Disney Studios in Californië. Men onthult ook een concept voor de nieuwe souvenirwinkel Mickey's of Hollywood Boutique, in de stijl van klassieke Amerikaanse warenhuizen uit de jaren twintig.















Het hart van de shop wordt gevormd door een gouden standbeeld van Mickey Mouse, ontworpen door Disney-animator Eric Goldberg. Een hapje eten kan bij The Hollywood Gardens Restaurant, waar afgelopen zomer al een ontwerp van verscheen. Verder komt er een kiosk met de naam Searchlight.



The Lion King

In 2026 krijgt het park een andere naam: Disney Adventure World. Dan opent ook een grote uitbreiding met onder andere een promenade richting een meer, een Tangled-bootjesmolen en een Frozen-themawereld met een darkride. Enkele jaren later moet een waterbaan rond The Lion King opengaan.