Disneyland Paris

Dit kun je verwachten van Disney Music Festival, een nieuw evenement in Disneyland Paris

Disneyland Paris laat meer los over het Disney Music Festival, een nieuw evenement dat plaatsvindt tussen zaterdag 19 april en zondag 7 september 2025. Het Disneyland Park komt in het teken te staan van muziek, met verschillende nieuwe entertainmentacts.

Men liet zich inspireren door een Franse traditie: Fête de la Musique, waarbij amateurmuzikanten de kans krijgen om op straat op te treden. Disney zorgt voor twaalf verschillende activiteiten, verspreid over de vijf gebieden Main Street U.S.A., Frontierland, Adventureland, Fantasyland en Discoveryland.

's Ochtends worden bezoekers bij treinstation Main Street Station welkom geheten door Mickey Mouse, in een speciale outfit. Minnie Mouse zal door de straat paraderen, begeleid door de twaalfkoppige fanfare Minnie's Marching Band. Bij het prieel op Town Square voegt Mary Poppins zich bij de Pearly Band, met vijf muzikanten die liedjes uit de Mary Poppins-films van 1964 en 2018 ten gehore brengen.



Goofy

Op Central Plaza, bij het kasteel van Doornroosje, probeert Goofy de rol van orkestleider op zich te nemen. Hij heeft echter één probleem: er is geen orkest. In het Italiaanse gedeelte van Fantasyland voeren Donald en Katrien Duck een sketch op, samen met een accordeonist.



Even verderop, achter The Old Mill, vieren Rapunzel en Flynn uit Tangled een dorpsfeest samen met een vierkoppige folkgroep. "De inspiratie voor deze act kwam uit de scène waarin Rapunzel, Pascal, Flynn en Maximus arriveren in het koninkrijk Corona", vertelt regisseur Matthieu Robin.



Moana

Coco wordt vertegenwoordigd in Frontierland, met Miguel's Fiesta Latina. Daarbij krijgt de hoofdrolspeler uit de Pixar-film gezelschap van een mariachiband. In Adventureland leert Moana - in het Nederlands bekend als Vaiana - toeschouwers enkele danspasjes.







Verder keert een show uit 2019 terug: Timon's Matadance, destijds ontwikkeld voor The Lion King & Jungle Festival. Naast Timon, Pumbaa en Zazu zorgt Disney ook voor live percussionisten. Discoveryland huisvest een muzikale meet-and-greet met Stitch. In theater Videopolis zal meermaals per dag een rockvoorstelling opgevoerd worden: Disney Music Hits Concert, met elf artiesten. Zij brengen "een echt eerbetoon aan tijdloze Disney-klassiekers".



Happily Ever After

Alle acts worden aan elkaar gelinkt aan de hand van een themalied dat momenteel gecomponeerd wordt. "We gaan niet overal in het park hetzelfde nummer draaien: er komen twaalf verschillende arrangementen", aldus Robin. Voor de muziek zijn Roger Butterley en Tim Heintz ingeschakeld, bekend van onder meer Happily Ever After uit Walt Disney World in de Verenigde Staten, Momentous uit Hong King Disneyland en Jungle Book Jive uit Disneyland Paris.



Aan het einde van de dag volgt nog een "verrassing", vertelt de regisseur: The Grand Orchestra Finale. "Alle artiesten komen op één plek samen om de rijkdom van muziek en het idee van samenzijn te vieren." Er doen bijna tachtig personen aan mee. Na afloop van het nieuwe avondspektakel Disney Tales of Magic laat Mickey Mouse zich nog één keer zien voor een muzikaal uitzwaaimoment.