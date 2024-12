Liseberg

Herbouw van afgebrand waterpark is begonnen: nieuwe ontwerpen vrijgegeven

Het Zweedse pretpark Liseberg is begonnen met de herbouw van het afgebrande waterpark Oceana. In februari werd het gloednieuwe zwemparadijs, dat bijna klaar was voor de opening, getroffen door een zware brand. Daarbij kwam één medewerker om het leven. Vandaag deelt men nieuwe ontwerpen van het complex, inclusief enkele wijzigingen ten opzichte van het originele concept.

Deze week werden de laatste dragende plafondbalken verwijderd. "De sloopwerkzaamheden zijn nu afgerond en na een positief besluit van de raad van bestuur gaat het project een nieuwe fase in", laat Liseberg weten. De komende maanden zal Oceana opnieuw verrijzen, met het oog op een opening in 2026.

Op de nieuwe beelden is onder meer het aangepaste uiterlijk van de glijbaantoren zichtbaar. Ook wordt bij de waterattracties gebruikgemaakt van andere technologie dan voorheen. "Om ze brandvertragender te maken", zegt directeur Andreas Andersen erover.



Stadsbeeld

"We grijpen dit ook aan als een kans om te kiezen voor een lichtere kleur voor de toren, om ervoor te zorgen dat deze beter past bij het stadsbeeld." Bestuursvoorzitter Kurt Eliasson is blij met de stappen. "Het is geweldig om 2024 af te kunnen sluiten met zulk positief nieuws", zegt hij.



Het binnengedeelte van Oceana krijgt een oppervlakte van 13.600 vierkante meter. Naast glijbanen wordt gezorgd voor een rivier, een golfslagbad en een waterspeeltuin. 's Zomers is gelijktijdig plek voor 1750 gasten, op andere momenten kunnen 1250 mensen naar binnen.