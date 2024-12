Efteling

Efteling-fans halen ruim 20.000 euro op voor het goede doel

Een groep Efteling-fans heeft meer dan 20.000 euro opgehaald voor een goed doel: Villa Pardoes, het vakantieverblijf naast de Efteling voor ernstig zieke kinderen en hun familie. De presentatoren van de bekende Efteling-podcast Kleine Boodschap deden zaterdag mee aan de jaarlijkse Villa Pardoes WinterRun en WinterWalk, een benefietloop.

Ze hadden hun luisteraars opgeroepen om mee te wandelen of te rennen. Daar was massaal gehoor aan gegeven: uiteindelijk sloten 160 sportievelingen zich aan namens Kleine Boodschap. De deelnemers maakte een wandel- of hardlooptocht van 10 of 6 kilometer door het natuurgebied naast het Kaatsheuvelse attractiepark.

De podcastmakers, verdeeld over vier teams, verkochten vooraf ook speciale wintermutsen voor het goede doel. In totaal was de Kleine Boodschap-club goed voor een opbrengst van 20.942 euro. Mede dankzij de inzet van de Efteling-liefhebbers bracht de WinterRun een recordbedrag op: 258.745 euro.



Niet normaal

Vorig jaar was dat nog 173.652 euro. "Niet normaal, ongelofelijk", reageerde directrice Yvonne Keasberry bij het onthullen van het eindbedrag. "Dit durfde ik niet te hopen, dit is weer zó veel meer dan dat we ooit eerder gedaan hebben." Bij het evenement was ook Qmusic-dj en Efteling-fanaat Domien Verschuuren aanwezig.



Villa Pardoes bestaat uit twaalf vakantiewoningen, waar wekelijks gezinnen vakantie mogen vieren. Het idee is dat zij de ziekte van het kind dan even kunnen vergeten. Er is een belangrijke link met het sprookjespark. Het concept was in 1999 een initiatief van Stichting Natuurpark de Efteling.



Speciale ingang

Hoewel er vandaag de dag een zelfstandig opererende stichting achter Villa Pardoes zit, is de Efteling nog wel een belangrijke financiële sponsor. Bovendien biedt men faciliteiten aan, waaronder gratis parkbezoeken via een speciale ingang.



Op het terrein staan verschillende oude Efteling-onderdelen, waaronder een Bob, een oud karretje van De Oude Tufferbaan en het sleutelgat van het Avonturen Doolhof. Mascotte Pardoes heeft bij Villa Pardoes niet dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als in het park: zijn hoofd is nog gelijk aan de versie die de Efteling tot en met 2004 toonde.