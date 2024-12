Efteling

Efteling werkt samen met Blond Amsterdam voor nieuw Danse Macabre-servies

De Efteling brengt in samenwerking met Blond Amsterdam een speciaal Danse Macabre-servies uit. De Blond Amsterdam-collectie wordt uitgebreid met mokken, kommen en borden die in het teken staan van het spookspektakel. Ze zijn vanaf eind december verkrijgbaar in Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, de souvenirwinkel bij de uitgang van de attractie.

"Qua kleur iets anders dan je van Blond Amsterdam gewend bent, maar daarom perfect passend bij het Huyverwoud", zegt de Efteling over het griezelige thema. Op de serviesdelen staan kinderlijke tekeningen van onder andere de zwarte kat, muziekinstrumenten, dirigent Joseph Charlatan en een vioolspelend skelet.

Ook graven, vleermuizen, een monnik en een duivelse kaarsenhouder kregen een plek op de producten. Een kleine mok kost 9 euro, een grote 10 euro. Voor het bord moet eveneens 10 euro afgerekend worden. De prijs van de soepkom bedraagt 12,50 euro.



Symbolica

Vanaf eind januari zijn de Danse Macabre-items ook online te bestellen, via de website van het serviesmerk. Eerder verschenen al Blond Amsterdam-artikelen rond verschillende sprookjes en Symbolica. Ook Safaripark Beekse Bergen en Diergaarde Blijdorp hebben een samenwerking met Blond.