Efteling

Eén miljoen ritjes in Vogel Rok: Efteling deelt diploma's uit

De Efteling heeft vandaag diploma's uitgedeeld ter gelegenheid van een bijzondere mijlpaal bij achtbaan Vogel Rok. Volgens de Efteling maakte de donkere rollercoaster vandaag het miljoenste ritje sinds de opening in 1998. Kennelijk wordt dat in een computersysteem bijgehouden.

Op het document prijken de logo's van de attractie en van de Efteling, met de tekst "Ik was bij de miljoenste rit". "Je hebt de vlucht in de duisternis doorstaan!", valt er ook te lezen. Verder zien we de entree van Vogel Rok, bestaand uit de iconische vogel met gespreide vleugels.

Vogel Rok is een overdekte familieachtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma. De 26 jaar oude coaster telt drie treinen met 24 zitplaatsen. Tegenwoordig is de attractie onderdeel van het themagebied Wereld van Sindbad, samen met bootjesmolen Sirocco en waterspeelplaats Archipel.