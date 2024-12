Fantasiana Erlebnispark Straßwalchen

Foto's: pretpark in Oostenrijk bouwt spectaculaire stryker coaster

Een attractiepark in Oostenrijk opent komend jaar een sensationele nieuwe achtbaan van de Duitse fabrikant Mack Rides: de tweede stryker coaster ter wereld. Europa-Park presenteerde in 2024 een eerste model onder de naam Voltron Nevera. Pretpark Fantasiana bouwt momenteel uit een eigen variant, die Helios gaat heten.

Het project werd in september vorig jaar aangekondigd. Inmiddels is duidelijk dat Helios onderdeel wordt van een mediterraans themagebied. Een groot deel van de baan staat al overeind, blijkt uit foto's van Wolfgang Payer.

Het ritverloop wordt gekenmerkt door scherpe bochten en inversies. Specificaties, waaronder de hoogte, lengte en topsnelheid, zijn nog niet bekendgemaakt. Een stryker coaster is een doorontwikkelde versie van de bigdipper, die we onder meer kennen als Lost Gravity in Walibi Holland.



Sloop

Vanwege de komst van de nieuwe achtbaan nam Fantasiana afscheid van een bestaande rollercoaster, Wild Train. Vorige maand kwamen beelden naar buiten van de sloop. De familieattractie, afkomstig van de Russische firma Pax, was operationeel van 2005 tot en met 2024.