Apenheul

Video: dit kun je verwachten van Winterheul, het winterse lichtfestival in Apenheul

De dierenverblijven van Apenheul worden deze winter gebruikt voor een audiovisueel spektakel. Na zonsondergang is het Gelderse dierenpark toegankelijk voor het nieuwe lichtfestival Winterheul. Terwijl de apen binnen blijven, maken bezoekers een wandeling langs lichteffecten en videoprojecties met bijpassende muziek.

Een ruim zes minuten durende video van Looopings brengt de verschillende taferelen in beeld. Het is de bedoeling om van Winterheul een jaarlijks terugkerend evenement te maken, met elk jaar een ander dier in de hoofdrol. Deze editie is dat de ijsvogel.

Er is gekozen voor subtiele installaties met rustgevende melodieën en veel mist. Dat zorgt voor een serene sfeer in het bosgebied op de Veluwe. De makers van Winterheul waren eerder al verantwoordelijk voor het evenement De Grote Schijn in Rotterdam.



Tarieven gezakt

De 2 kilometer lange wandeling duurt ongeveer een uur. Bij de uitgang is een plein met zitgelegenheden en horecapunten ingericht. Over de relatief hoge entreeprijs werd eerder veel geklaagd op social media. Sindsdien zijn de tarieven iets gezakt: een flexticket is nu verkrijgbaar vanaf 34,85 in plaats 37,85 euro. Een kaartje op datum kostte aanvankelijk minimaal 25,85 euro. Dat is nu 22,85 euro.



Winterheul is tot en met zondag 5 januari dagelijks geopend, met uitzondering van woensdag 25 en dinsdag 31 december. Het evenement begint steeds om 17.00 uur, het laatste tijdvak start om 21.30 uur. Apenheul werkt voor het concept samen met concertpromotor Mojo.