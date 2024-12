Efteling

Spookdirigent uit Danse Macabre heeft nu zijn eigen Efteling-pin

De Efteling heeft op vrijdag de dertiende een nieuw Danse Macabre-souvenir uitgebracht. Bezoekers kunnen vanaf vandaag een pin aanschaffen van Joseph Charlatan, de spookdirigent uit de attractie. We zien hem hangend voor het orgel uit de kapel, precies zoals op de ontwerpen van Ton van de Ven en Jeroen Verheij.

Joseph Charlatan is volgens het verhaal in de greep van het Onnoembare. Hij is voor eeuwig vervloekt en verdoemd om tot in lengte der dagen de Danse Macabre te spelen, samen met zijn orkest. De pin is voor 10 euro verkrijgbaar bij Dr. Charlatans Kwalycke Zaken, de winkel bij de uitgang van het spookspektakel.

De oplage wordt niet bekendgemaakt. In oktober verschenen al drie andere zilverkleurige Danse Macabre-pins, voor 20 euro per set. Die souvenirs oogden als een duivelse kaarshouder, het logo van het spookspektakel en een vooraanzicht van de middeleeuwse abdij met een perkament ervoor.