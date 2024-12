Nieuws

Tweede Kamer wil dat Nederlandse dierentuinen stoppen met doden van gezonde dieren

Nederlandse dierentuinen zouden moeten stoppen met het doden van gezonde dieren. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Tien partijen stemden afgelopen week vóór een motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) over de kwestie. Die werd al in februari ingediend, maar de behandeling liet op zich wachten.

Volgens de PvdD maken dierentuinen zich schuldig aan het fokken van te veel dieren, waardoor sommige dieren overbodig worden. Die bewoners worden "surplusdieren" genoemd. De partij constateert "dat deze dieren worden gedood of in slechte verblijven achter de schermen belanden".

Er zou een einde aan moeten komen, staat in de motie die is ingediend door Ines Kosti? (PvdD), Dion Graus (PVV), Sandra Beckerman (SP) en Laura Bromet (GL-PvdA). Naast die partijen schaarden ook D66, ChristenUnie, Denk, FvD, Volt en JA21 zich achter het initiatief.



Landelijke cijfers

Dierentuinen moeten soms gezonde dieren euthanaseren omdat er geen plek voor is in een groep of fokprogramma. Er worden geen landelijke cijfers over bekendgemaakt, dus het is onduidelijk hoe vaak het precies voorkomt. Volgens de PvdD gebeurt het in ieder geval stelselmatig.



De indieners verzoeken de regering om "een plan van aanpak te ontwikkelen voor een einde aan het doden van gezonde dieren in dierentuinen". Hoe zo'n plan eruit moet komen te zien en wat de gevolgen zullen zijn voor de dierenparken, is op dit moment nog onduidelijk.



Brancheorganisatie

Looopings heeft de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen om een reactie gevraagd, maar de brancheorganisatie geeft geen inhoudelijk commentaar zolang er nog overlegd wordt met het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. "We verwachten een reactie op het vervolg van de motie in de eerste helft van januari", zegt directrice Wineke Schoo. "Vanaf daar gaan we verder kijken."