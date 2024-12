Marveld Recreatie

Hoogste punt van nieuw pretpark Bommelwereld: torendaken geplaatst

Met het plaatsen van de torendaken is het hoogste punt van het nieuwe pretpark Bommelwereld bereikt. De entree van het overdekte attractiepark in Groenlo, dat in 2025 open moet gaan, werd ontworpen als een statig kasteel. De vijf torenspitsen - één kleine en vier grote - ontbraken nog. Sinds deze week is het bouwwerk compleet.

Het kleine torendak weegt zo'n 15.000 kilo, de vier grote exemplaren ongeveer 25.000 kilo. Ze zijn de afgelopen maanden bekleed met 56.000 leistenen. Met behulp van een hijskraan konden de loodzware decorobjecten één voor één naar de juiste plek gehesen worden.

Dat verliep voorspoedig, vertelt eigenaar en initiatiefnemer Edwin Bomers. Voor de klus werd samengewerkt met Beltim Bouwprojecten. Het is de bedoeling om de torens 's avonds mooi te verlichten, zodat het kasteel ook na zonsondergang een bijzondere eyecatcher is langs de provinciale weg N18.



Authentiek

De entree moet nog verder afgewerkt worden, zodat het gebouw daadwerkelijk oogt als een authentiek kasteel. Bommelwereld, gebaseerd op de stripverhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes, gaat naar verwachting in het najaar van 2025 open. Voor het ontwerp is de Nederlandse partij Jora Vision ingeschakeld.