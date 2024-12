Plopsa Group

Plopsa trekt na zeven jaar stekker uit plan voor nieuw Plopsaqua-waterpark in Mechelen

Plopsa stopt onverwachts met de ontwikkeling van een nieuw waterpark in Mechelen. De Plopsa Group was de afgelopen zeven jaar bezig om in de Vlaamse stad een overdekt waterparadijs te realiseren, vergelijkbaar met Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit. Nu is besloten om het project van 50 miljoen euro definitief te annuleren.

Die beslissing is genomen naar aanleiding van "juridische onzekerheid en een veranderde economische context", laat het Plopsa-management weten in een verklaring. In juni, nog maar zes maanden geleden, werd duidelijk dat het stadsbestuur de benodigde omgevingsvergunning eindelijk had goedgekeurd.

Alle seinen leken op groen te staan, maar er volgde nog een beroepsprocedure. Toen de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie negatief advies gaf, vroeg Plopsa om meer tijd om de plannen aan te kunnen passen. Uiteindelijk gooit men dus de handdoek in de ring. Dat gebeurde "na een grondige evaluatie".



Grote steun

Hoewel veel buurtbewoners tegen de plannen waren, zegt Plopsa "grote steun" gekregen te hebben tijdens het vergunningstraject. Toch "is het einde van dit traject niet in zicht en de afloop ervan onzeker". Een weide nabij de beoogde locatie kreeg onlangs de status van natuurreservaat. "Dit is een positieve ontwikkeling voor het behoud van natuur in de regio, maar tegelijkertijd maakt dit het behalen van een definitieve vergunning voor Plopsa onzeker."



Men wijst ook op de inflatie en gestegen bouwkosten. Daardoor kwamen de oorspronkelijke plannen financieel gezien onder druk te staan. "Wat zeven jaar geleden een rendabel model was, blijkt in de huidige situatie niet meer haalbaar." Bovendien wordt op slechts 11 kilometer van het geplande waterpark geïnvesteerd in nieuwe watersportactiviteiten: een extra concurrent voor Plopsaqua.



Holiday Park Germany

Plopsa-directeur Carl Lenaerts vindt het verstandiger om te focussen op andere projecten, zoals de bouw van een waterpark bij het Duitse Plopsa-park Holiday Park Germany en nieuwe attracties in Plopsaland De Panne. "Soms moeten we de moed hebben om een knoop door te hakken en verder te kijken."



Het is de tweede keer in korte tijd dat de Plopsa Group een reeds aangekondigd project de nek omdraait. Vorige maand maakte de pretparkgroep bekend dat een plan voor een nieuwe attractie in het Nederlandse park Plopsa Indoor Coevorden geschrapt is, slechts twee maanden na de presentatie.



Samson

Plopsaqua Mechelen Zennebad, zoals het waterpark zou gaan heten, had moeten bestaan uit een een golfslagbad, een wildwaterbaan, glijbanen, bubbelbaden, waterspeelplaatsen en een buitenbad rond Kabouter Plop, Samson en Bumba. Verder plande men verschillende baden voor scholen en zwemclubs. Eigenlijk had de bouw jaren geleden al moeten starten.