Pretparkgame Planet Coaster 2 voegt vijf thrillrides toe

De attractiecollectie van videogame Planet Coaster 2 is weer uitgebreid. Ruim een maand na het verschijnen van het computerspel introduceren de makers het Thrill-Seekers Ride Pack, met vijf spectaculaire attracties. Twee daarvan zijn achtbanen.

Het gaat onder meer om een variant op de xtreme spinning coaster van fabrikant Mack Rides, bekend van The Ride to Happiness in Plopsaland De Panne. Planet Coaster noemt het een ultra spin coaster. Ook nieuw is de LIM launch family coaster, geïnspireerd op een model van achtbaanbouwer Vekoma.

Daarnaast bestaat het uitbreidingspakket uit een whirlpool ride, vergelijkbaar met het unicoaster-concept van leverancier SBF Rides. Wat Planet Coaster aanduidt als strike ride, kennen we als de air race van de firma Zamperla. Tot slot is er de 540 ride, een surfcarrousel waarin waaghalzen staan tijdens de rit.



9,99 euro

Het Thrill-Seekers Ride Pack is vanaf nu verkrijgbaar voor Planet Coaster 2, beschikbaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. De kosten bedragen 9,99 euro. Het reguliere spel gaat momenteel voor 49,99 euro over de toonbank.