Attractiepark Toverland

Toverland organiseert Pubquiz voor pretparkfans: in het attractiepark én online

Toverland test de kennis van pretparkfans tijdens de eerste editie van de Toverland Pubquiz. Op vrijdagavond 24 januari vindt een speciale familiequiz plaats met vragen over het Limburgse attractiepark. Er is plek voor 24 teams, maar online kunnen geïnteresseerden tegelijkertijd live meespelen.

De Nederlandstalige quiz bestaat uit verschillende rondes over de attracties, shows en geschiedenis van Toverland. In de Wunderbar, gelegen in het themagebied Wunderwald, staan 24 tafels klaar voor teams van twee tot zes personen. Het evenement duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

Wie zich wil aanmelden, kan tot en met dinsdag 31 december meedoen aan een oefenquiz met drie meerkeuzevragen. Op donderdag 2 januari laat Toverland weten welke 24 teams mogen meedoen. Dat kost 24 euro per tafel. De oefenvragen zijn te vinden op toverland.com/pubquiz.



Rendier

Vraag één gaat als volgt: welke naam droeg de bar die ooit te vinden was in het Land van Toos? De antwoordmogelijkheden: Wonderbar, Hocus Pocus Café, Sim sa la Kroeg en Tovertaveerne. Vraag twee gaat over de twee rendieren in het Wunderwald. De eerste heet Rudi, maar hoe heet zijn beschonken vriend: Toni, Otto, Emil of Uli?



De derde vraag draait om de ingrediënten van Dwerveldrank, de mix die wordt verkocht bij horecalocatie Toco Coco. Potentiële kandidaten kunnen kiezen uit: warme chocolademelk en vanille-ijs, slush en softijs, mango-smoothie met kokosmelk of cola met ananassap.



Gratis livestream

Fans die niet worden uitgekozen, kunnen op 24 januari thuis meespelen met behulp van een gratis livestream. "Zij sturen hun antwoorden in via een formulier en zo wordt de score bijgehouden", vertelt een woordvoerder. "Uiteindelijk volgt, zowel live als online, de uitslag en wordt duidelijk welke teams Toverland het beste kennen."