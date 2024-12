Leveranciers

Geen schadevergoeding voor nabestaanden dodelijk pretparkongeluk: attractiebouwer negeert Amerikaanse rechtbank

De Oostenrijkse attractiebouwer Funtime erkent geen aansprakelijkheid voor een dodelijk ongeluk in de Amerikaanse staat Florida. In 2022 overleed een 14-jarige jongen na een val uit de 130 meter hoge Orlando Free Fall, gefabriceerd door Funtime. Het bedrijf werd deze maand veroordeeld tot een boete van bijna 300 miljoen euro. Funtime is echter niet van plan om de nabestaanden te betalen.

Dat laat het management van de Europese firma weten in een schriftelijke verklaring aan de Looopings-redactie. In het statement meldt de leverancier dat het vrijevalsysteem inderdaad ontworpen, gebouwd en gemonteerd is door Funtime, "conform de geldende normen en regelgeving", maar daarna zou een externe partij - zonder medeweten van Funtime - modificaties hebben doorgevoerd.

Funtime zorgde ervoor dat de maximale afstand tussen de stoel en de beugel 6 centimeter bedraagt. Dat moet zorgen voor een veilige rit voor personen langer dan 1.40 meter met een maximaal gewicht van 130 kilo. Na de opening in januari 2022 heeft de exploitant van de attractie "zonder ons medeweten of toestemming de veiligheidssensoren gemanipuleerd".



Experts

Daardoor konden ook zwaardere mensen een ritje maken en werd het beveiligingsmechanisme van Funtime omzeild. "De manipulatie door de operator is door verschillende experts bevestigd", beweert het bedrijf.



Toch heeft een Amerikaanse rechter Funtime - en niet de exploitant - veroordeeld tot een geldboete van maar liefst 310 miljoen dollar, zo'n 295 miljoen euro. De attractiebouwer legt de uitspraak naast zich neer. "Volgens de Oostenrijkse wet is het vonnis van de Amerikaanse rechtbank niet rechtsgeldig", beweert Funtime. "Ons bedrijf opereert internationaal, is erkend in de branche en voldoet aan alle eisen die zijn bevestigd door de lokale keuringsinstantie."



Geen enkele invloed

Funtime betreurt het ongeval in Florida "ten zeerste". "Maar we erkennen geen enkele verantwoordelijkheid voor het plaatsvinden van dit ongeluk, aangezien we geen enkele invloed hadden op de tussenkomst van de operator in de veiligheidstechnologie van het systeem, die zonder onze medeweten werd uitgevoerd na de officiële ingebruikname."



De leverancier benadrukt dat er wereldwijd momenteel 21 vergelijkbare Funtime-vrijevaltorens operationeel zijn, onder meer in Duitsland, Dubai, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Denemarken. Het eerste exemplaar opende in 2013. "Tot nu toe heeft geen enkele installatie een incident gekend zoals dat in Florida."