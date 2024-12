Efteling

Video: twee Vlamingen komen de Efteling binnen met één ticket

Twee Vlaamse bezoekers laten zien hoe ze de Efteling binnen zijn gekomen met één geldig entreebewijs. Neal Remmerie en Senne Haverbeke, bekend van hun TikTok-account met bijna 30.000 volgers, hebben er een sport van gemaakt om gratis toegang te krijgen bij evenementen en pretparken. Dit keer was de Efteling aan de beurt.

Daar lieten de twee het personeel geloven dat ze één en dezelfde persoon zijn, door allebei precies dezelfde outfit te dragen. Eén ticket werd twee keer afgedrukt. Dankzij een smoesje over het ophalen van een voetbrace in de auto kon ook Remmerie zonder problemen het park in wandelen, een paar minuten nadat Haverbeke de kaartcontrole gepasseerd was.

Eerden scoorden de Vlamingen al met video's waarin ze op een originele manier twee Belgische pretparken binnenkwamen: Plopsaland De Panne en Bellewaerde Park. In Plopsaland nam één van de twee plaats in een kinderwagen, in Bellewaerde wandelde het duo langs de toegangscontrole dankzij een veiligheidshesje.