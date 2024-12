Efteling

Video: dit doen de Bakens van Licht tijdens de nieuwe Aquanura-show Efteling Symphonica

De Efteling heeft de vuureffecten in fonteinenshow Aquanura vervangen door 8 meter hoge Bakens van Licht: lantaarns met videoschermen. Tijdens de nieuwe voorstelling Efteling Symphonica komen ze tot leven. Er verschijnen symbolen en silhouetten, die ook bij daglicht goed zichtbaar moeten zijn. Een aparte video focust alleen op de lantaarns.

Het opknappen van Aquanura en het produceren van de nieuwe show - inclusief de vier Bakens van Licht - kostte in totaal 4 miljoen euro. Men had als doel om ook overdag kleur toe te kunnen voegen aan het waterspektakel. Daar zorgen de lantaarns voortaan voor.

"We hebben bewust geïnvesteerd in videoschermen die ook in zonlicht echt overeind blijven", vertelde manager projectsupport Jaap den Bleker woensdagavond bij de première. De animaties moeten het verhaal ondersteunen en versterken, door toeschouwers in één oogopslag duidelijk te maken op welke attracties de scènes gebaseerd zijn.



Magische pendule

Volgens het nieuwe verhaal achter Aquanura borrelen in het zogenoemde Meer van Fantasie melodieën op, aangezwengeld door een magische pendule. Het concept hangt samen met het nieuwe Efteling Grand Hotel en het omliggende entreegebied Eiland van de Vijf Zintuigen. Die onderdelen openen in 2025.