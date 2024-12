Efteling

Efteling: extra scènes in langere versie van commercial Danse Macabre

De Efteling heeft een langere versie gemaakt van de commercial voor Danse Macabre. In oktober verscheen een tv-spotje van vijftien seconden, waarin enkele nietsvermoedende Efteling-bezoekers door een zwart katje in een mysterieuze middeleeuwse abdij gelokt worden. Nu is er ook een variant van zestig seconden.

Die bevat meerdere extra scènes. Het gezelschap wordt bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen opgewacht door de vrolijke Efteling-mascotte Pardoes, maar al snel slaat de sfeer om. We zien meer van het interieur van de kapel, waar een zwevende viool tevoorschijn komt.

Zodra dirigent Joseph Charlatan de dodendans instart, vliegen de beugels van de koorbanken dicht. In de banken zitten plotseling sinistere muzikanten, die zich bij het orkest van Charlatan voegen. De commercial laat meer zien van de daadwerkelijke rit.



Verdwenen

Na afloop is iedereen plotsklaps verdwenen: alleen mutsen, sjaals en instrumenten bleven achter. De video eindigt met een onheilspellende boodschap van de zwarte kat - het Onnoembare. "Ik wacht op jullie", zegt hij.