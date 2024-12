Walibi Holland

Foto's: hoogste punt van nieuwe Walibi-achtbaan YoY bereikt

Een feestelijk moment op de bouwplaats van de nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland: vanochtend werd het hoogste punt van de constructie bereikt. Met behulp van een enorme hijskraan monteerden bouwvakkers een onderdeel op 30 meter hoogte. Daar waren traditiegetrouw verschillende vlaggen aan bevestigd.

Het ging om de Friese vlag voor projectleider Wiebe Damstra, de Nederlandse vlag voor Walibi Holland en de Amerikaanse vlag voor de fabrikant. YoY wordt een dubbele single-rail coaster van de Amerikaanse firma Rocky Mountain Construction (RMC), bekend van Walibi's Untamed uit 2019. De spectaculaire attractie staat bijna volledig overeind.

YoY bestaat uit twee verschillende banen: een groen spoor voor waaghalzen en een blauw spoor dat minder intens is. Beide tracks zijn even hoog, maar de groene variant gaat maar liefst zes keer over de kop. Het achtbaantype wordt door RMC dueling raptor genoemd.



Winter-evenement

Afgelopen maanden arriveerden de eerste karretjes al in Biddinghuizen. Walibi is van plan om YoY officieel te openen op zaterdag 5 april 2025, de start van het nieuwe seizoen. Tussen 22 december en 5 januari gaat het pretpark nog open voor winter-evenement Bright Nights. Dan kunnen bezoekers de vorderingen op het bouwterrein met eigen ogen bekijken.