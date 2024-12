Holiday Park Germany

Duits zwembad definitief dicht: complex maakt plaats voor Plopsa-waterpark

Een verouderd zwembad in Duitsland gaat plaatsmaken voor een gloednieuw waterpark van de Plopsa Group. Het Haßloch Badepark, gelegen op ruim tien minuten rijden van Plopsa-pretpark Holiday Park Germany, was vandaag voor de allerlaatste keer geopend. Na 34 jaar wordt het complex gesloopt.

Op dezelfde locatie moet over zo'n twee jaar de vervanger opengaan. Daarvoor werkt Plopsa samen met de gemeente, die jaarlijks ruim 1 miljoen euro zal betalen voor de exploitatie. In ruil daarvoor wordt de realisatie van het project volledig bekostigd door Plopsa.

De naam van de nieuwe bestemming is nog niet bekend. Naast les- en wedstrijdbaden komen er waterattracties die in het teken staan van Studio 100-figuren. Men denkt aan Maya de Bij, die behoorlijk bekend is in Duitsland.



Gratis

Geïnteresseerden konden vandaag nog voor het laatste een kijkje nemen in het oude bad, van 10.00 tot 17.00 uur. Buurtbewoners mochten gratis naar binnen. "Ons team wil alle mensen bedanken die ons door de jaren heen keer op keer hebben bezocht", meldt het management in een verklaring. "Bedankt voor jullie loyaliteit!"



De Plopsa Group heeft nu al twee waterparken in België: Plopsaqua De Panne en Plopsaqua Landen-Hannuit. Zeven jaar lang waren er plannen voor een derde vestiging in Mechelen, maar enkele dagen geleden is dat project geannuleerd. Ook een idee voor een Plopsaqua-locatie in Den Haag belandde in de prullenbak.