Relschoppers uit Noord-Frankrijk teisteren Plopsaqua: celstraffen en geldboete

Vijf bezoekers van het Vlaamse zwemparadijs Plopsaqua zijn veroordeeld tot celstraffen. Het gaat om jongeren uit Noord-Frankrijk, die afgelopen zomer voor overlast en agressie zorgden in het waterpark van Plopsaland De Panne. Daarna gingen ze ook de politie te lijf.

De relschoppers bezochten het zwembad op maandag 22 juli. Ze vielen andere badgasten en medewerkers lastig. Nadat de jongeren werden aangesproken door het personeel, besloten ze Plopsaqua te verlaten. Daarbij stalen ze nog wel een handdoek en twee ijsjes.

Toen een werknemer de politie belde, werd hij vier keer in het gezicht geslagen. Ook een collega moest een klap incasseren. Het vijftal vluchtte weg, maar bij het treinstation van De Panne konden agenten de vriendengroep aanhouden. Dat ging niet zonder slag of stoot: één van de agressieve Fransen trapte een politieman tegen het achterhoofd.



Vijftien maanden

Dat ging zo hard dat de dader zijn eigen voet brak. Hij moet vijftien maanden de gevangenis is. Andere groepsleden krijgen tussen de zeven en twaalf maanden celstraf. Verder moeten de jongeren een schadevergoeding betalen van 9220 euro.