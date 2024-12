Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park blijft waterpark Rulantica uitbreiden: nieuw buitenzwembad en restaurant

De expansie van Rulantica, het waterpark van Europa-Park, gaat door. Nadat de afgelopen jaren al glijbanen en themagebieden werden toegevoegd, volgt in 2025 het nieuwe openluchtzwembad Svømmepøl. De opening staat gepland voor het begin van het zomer.

In het buitengedeelte, dat met een sluis verbonden wordt aan de overdekte waterwereld, kunnen badgasten spelen, baantjes trekken of een drankje bestellen bij een nieuwe swim-up bar. En daar blijft het niet bij. "Een blik in de toekomst belooft nog meer innovaties", belooft Europa-Park.

Men presenteert plannen voor Nørd Havn: een restaurant omringd door een kinderspeelplaats en ligstoelen. Het zal "de onmiskenbare Scandinavische flair van Rulantica onderstrepen", aldus Europa-Park. Het waterpark opende in november 2019, inmiddels vijf jaar geleden.