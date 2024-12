Pairi Daiza

Optocht met reuzenpanda's in kooien: Belgische dierentuin maakt mediaspektakel van uitzwaaimoment

De Belgische dierentuin Pairi Daiza heeft deze week afscheid genomen van drie van de vijf reuzenpanda's. Ze vertrekken naar China. Het uitzwaaien van de dieren had meer weg van een pr-spektakel dan van een eenvoudig dierentransport: honderden bezoekers, wapperend met Chinese vlaggetjes, kregen een heuse optocht voorgeschoteld.

Normaal gesproken hecht Pairi Daiza veel waarde aan natuurgetrouwe omgevingen, maar voor het panda-afscheid tuigde men een ongekend mediacircus op. De pandaberen werden in doorzichtige kooien door het dierenpark gereden voor een speciale parade. Ook waren er afscheidsspeeches van de Chinese ambassadeur in België, de minister-president van Wallonië en de oprichter van Pairi Daiza.

De ongeveer aanwezige 1500 bezoekers kregen vlaggen in hun handen gedrukt. Bovendien moesten de toeschouwers verplicht mondkapjes dragen. Ze zagen hoe Tian Bao, Bao Di en Bao Mei richting twee vrachtwagens gereden werden, voor transport naar de luchthaven van Brussel. Ouders Hao Hao en Xing Hui blijven in Pairi Daiza.



Verdriet

Het park spreekt over "een emotioneel afscheid". "De emoties waren duidelijk voelbaar in de frisse ochtendlucht", staat in een persbericht. "Kinderen hielden hun knuffelpanda's stevig vast, met ogen vol verdriet en verwondering, terwijl anderen stilletjes een traan wegveegden."



Pairi Daiza presenteert het vertrek van de drie bewoners als een dramatische mokerslag voor rouwende fans. "De zachte fluistering van afscheid en een enkele snik weerklonken in The Gallery of the Worlds, terwijl de panda's zorgvuldig langs de menigte werden vervoerd."



Overeenkomst

De dierentuin sloot in 2013 een overeenkomst met China om vijftien jaar lang panda's te mogen huisvesten, dus tot 2028. De dieren die nu naar China gaan, werden in 2016 en 2019 in België geboren.