Efteling

Video: bekijk de volledige nieuwe Aquanura-show Efteling Symphonica

In het nieuwe fonteinenspektakel van de Efteling komen tien grote attracties aan bod. Watershow Efteling Symphonica, die vanavond in première ging, wordt gepresenteerd als een muzikale tijdreis door de vijf parkdelen Marerijk, Reizenrijk, Anderrijk, Ruigrijk en Fantasierijk. Het project kostte in totaal 4 miljoen euro. Een video van Looopings brengt de volledige voorstelling in beeld.

De hoofdmelodie is een nieuw thema dat speciaal werd gecomponeerd voor het nieuwe Efteling Grand Hotel, entreegebied Eiland van de Vijf Zintuigen en het nog te openen sprookje De Prinses op de Erwt. Naast de fonteinen en de lichteffecten verschijnen tijdens de show Eftelingse symbolen en silhouetten op schermen in vier lantaarns van 8 meter hoog, de zogeheten Bakens van Licht.

Aan het begin van Efteling Symphonica klinkt een beroemde uitspraak van grondlegger Anton Pieck. Het volledige citaat gaat als volgt: "De moderne speeltuinen van tegenwoordig, da's allemaal ijzer en beton en die voldoen aan alle eisen die een speeltuin hebben moet. En toch vind ik dat de kinderen erbij tekort komen, omdat zo'n speeltuin helemaal geen sfeer hééft. En de Efteling is van mijn kant een poging om iets voor kinderen te maken wat ze bijblijft en dat sfeer heeft."



Vogel Rok

In veertien minuten komen de volgende onderdelen voorbij: de muzikale paddenstoelen, De Zes Zwanen, Droomvlucht, Carnaval Festival, Vogel Rok, Sirocco, Max & Moritz, Danse Macabre, Fata Morgana, Baron 1898, Joris en de Draak en Symbolica. Bekende elementen die ontbreken zijn Villa Volta, Raveleijn, de Piraña, Fabula, het Volk van Laaf en De Vliegende Hollander.



Na de finale start een toegift van enkele minuten. Die bestaat uit een Engelstalige versie van het nummer Rijk der Fantasie uit 2017. Het programmeren nam veel tijd in beslag, vertelt manager projectsupport Jaap den Bleker: voor elke minuut aan show was men ongeveer een week bezig. In totaal is er dus zo'n veertien weken geprogrammeerd. De laatste hand werd pas vandaag gelegd.



Kleurenexplosie

Tijdens een recente onderhoudsbeurt werden meer dan negenhonderd lampen vervangen. Dankzij de nieuwe verlichting zijn de kleuren helderder. Met name bij de scènes met Carnaval Festival en Symbolica is een kleurenexplosie zichtbaar. De Efteling hoopt dat er ook bij daglicht iets van te zien zal zijn. Bovendien kunnen er nu symbolen geprojecteerd worden op het water. In het Max & Moritz-gedeelte zijn dat bijvoorbeeld tandwielen, bij Carnaval Festival zien we de Japanse vlag - of een grote rode neus.



De Bakens van Licht vervangen de vuureffecten in de voorstelling. Het is de bedoeling dat ze ook overdag goed naar voren komen. Dat heeft de Efteling echter nog niet kunnen testen, omdat het programmeren alleen 's avonds na sluitingstijd gebeurde. Het twinkelsymbool komt meermaals terug, zowel in de Bakens als op het water.



Meer van Fantasie

De Aquanura-vijver, die voorheen officieel Vonderplas heette, wordt voortaan het Meer van Fantasie genoemd. Efteling Symphonica begint en eindigt met een kinderstem. "Lieve Efteling-avonturier, welkom", klinkt het onder meer. "In dit Meer van Fantasie borrelen wonderlijke melodieën op, aangezwengeld door een grote, magische pendule." De vier kikkers in de vijver staan nu op sokkels. Ze zijn bronskleurig in plaats van groen: de dieren moeten standbeelden voorstellen, die tijdens de show tot leven komen en transformeren.