Efteling

Video: Efteling-watershow met muziek Guus Meeuwis valt stil op laatste dag

Efteling-watershow Aquanura is vandaag vroegtijdig stopgezet. Bezoekers zagen hoe de muziek van de fonteinenshow plotseling uitviel. Even later gingen ook de lampen en de fonteinen uit. Het spektakel werd niet meer opnieuw gestart. De Efteling vertoonde Aquanura met een Zachte G, een speciale uitvoering met muziek van volkszanger Guus Meeuwis.

Die versie van de show was vandaag voorlopig voor het laatst te zien: morgen gaat de nieuwe show Efteling Symphonica in première. Op de laatste dag met Guus Meeuwis-soundtrack ging het dus mis. Toeschouwers keken eerst zo'n halve minuut naar fonteinen zonder muziek. Daarna stopte de volledige show.

De anticlimax deed zich voor bij de voorstelling van 17.15 uur. Er was sprake van een technisch mankement. Bezoekers kregen een uur later nog wel een herkansing: om 18.15 uur stond Aquanura met een Zachte G opnieuw op het programma. Die show verliep zonder probleem.