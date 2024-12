GaiaZoo

GaiaZoo verwelkomt volgend jaar bijzonder en bedreigd dier: 'Unieke nieuwe diersoort'

Dierentuin GaiaZoo in Kerkrade kondigt de komst van een nieuwe diersoort aan. In 2025 kunnen bezoekers de geelvoet-rotswallaby bewonderen. Het Limburgse dierenpark spreekt zelf over "groot nieuws" en een "unieke nieuwe diersoort" die de hulp van de mens hard nodig heeft.

"GaiaZoo is de eerste en enige dierentuin in Nederland waar deze bedreigde dieren vanaf volgend jaar te zien zijn", zegt een woordvoerster over de buideldieren. Daarvoor was toestemming nodig van de Australische overheid. "Dat geeft wel aan hoe bijzonder dit is."

Op dit moment werkt het park aan een nieuw verblijf, met rotsblokken uit een Belgische groeve. Het publiek komt de wallaby's straks als eerste tegen na het passeren van de kaartcontrole.



Hooischuur

Seizoen 2025 staat ook in het teken van de ingebruikname van nieuwe verblijven voor bongo's en dwergnijlpaarden. Verder opent GaiaZoo het nieuwe horecapunt Hortensia: een voormalige hooischuur wordt omgebouwd tot een koffiehuisje én een stal voor ezels en geiten. In de speeltuin moet een imposante speeltoren verrijzen, met een hoge glijbaan.