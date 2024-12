Aqualand Torremolinos

Vlammenzee in Spaans waterpark: glijbaan afgebrand

In een groot Spaans waterpark is een glijbaan in brand gevlogen. Aqualand Torremolinos, gelegen in Zuid-Spanje, werd afgelopen week opgeschrikt door een vlammenzee. De toeristische trekpleister was gesloten voor publiek, maar er waren wel bouwvakkers aanwezig.

Het vuur ontstond donderdagmiddag door vonken tijdens laswerkzaamheden. Toegesnelde brandweerlieden konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere delen van het park. Na zo'n anderhalf uur was de brand geblust. Niemand raakte gewond.

Een rookpluim was tot in de verre omtrek te zien. Het incident vond plaats bij de Speed Racer, een 17 meter hoge raceglijbaan met twee keer vier banen naast elkaar. De waterattractie liep veel schade op: alleen de zwartgeblakerde restanten van de steunpilaren staan nog overeind.