Efteling

18+-model wandelt door de Efteling in pikante video op pornosite

Een pikante video op een pornosite start met een wandeling door het Sprookjesbos van de Efteling. Het Russische 18+-model Sweetie Fox was onlangs in het Nederlandse attractiepark om een filmpje op te nemen. Het resultaat is een Pornhub-video met de naam "When a Fairy Tale becomes Reality". De Efteling is er niet blij mee.

Kijkers zien de 23-jarige pornoster zitten in het prieeltje in de Siertuin van het Sprookjesbos, bij De Chinese Nachtegaal. Ze speelt een eenzame toerist waarvan de spullen zijn gestolen, inclusief haar geld en identiteitsbewijs. De cameraman biedt aan om te helpen. Daar heeft Sweetie Fox wel oren naar.

Ze stelt zich voor als Dasha uit Rusland. Vervolgens wandelt ze een stukje door het bos, met De Wolf en de Zeven Geitjes op de achtergrond. De twee eindigen bij een huisje in het Kabouterdorp, waar de vrouw naar binnen stapt. Daar stopt het Efteling-gedeelte: de volgende scène is opgenomen buiten het park. Het model verkleedt zich als elfje, waarna de anonieme weldoener haar alle hoeken van de slaapkamer laat zien.



Gokbedrijf

Sweetie Fox, goed voor 2,3 miljoen Instagram-volgers, werd in 2001 geboren in Yekaterinburg. Ze verdient haar geld met haar 18+-activiteiten: haar Pornhub-video's, die gesponsord worden door gokbedrijf Mostbet, zijn tot nu toe ruim 1,3 miljard keer bekeken. Verder houdt ze onder meer een OnlyFans-pagina bij. In 2024 won ze een Pornhub Award in de cosplaycategorie.



De Efteling laat in een reactie weten dat men overweegt om stappen tegen haar te zetten. "Opnames voor commerciële doeleinden zijn niet toegestaan zonder toestemming van de Efteling", meldt een woordvoerder aan Looopings. "Verder is de combinatie van een familiepark en een pornografische site natuurlijk vrij ongelukkig. We gaan dan ook kijken of we hier actie op kunnen ondernemen."



Bosrijk

Het sprookjespark is in het verleden vaker geconfronteerd met een ongewenste Pornhub-film. Eind 2020 bleek dat een huisje in vakantiepark Bosrijk gebruikt was voor meerdere orgies, waarvan de beelden online verschenen. Op de achtergrond was Efteling-muziek te horen. Na landelijke commotie bood de maker zijn excuses aan. De video werd verwijderd.