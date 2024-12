Efteling

Video: Efteling test nieuwe Aquanura-show met bijzondere muziekstijlen en lichteffecten

In de nieuwe versie van Efteling-watershow Aquanura wordt gebruikgemaakt van bijzondere muziekstijlen. Morgen gaat Efteling Symphonica in première: een gloednieuw fonteinenspektakel. Een video van een voorbijganger toont hoe de voorstelling na sluitingstijd alvast getest wordt.

Nadat gisteren al een filmpje verscheen van veertig seconden uit de intro, zijn er nu ook beelden van de laatste zes minuten van de show. Daarin zien én horen we Fata Morgana, Baron 1898, Joris en de Draak, Symbolica en een algemeen terugkerend thema. In totaal duurt Efteling Symphonica veertien minuten.

Er wordt gebruikgemaakt van stemmen uit de attracties. Zo klinken een Arabier uit Fata Morgana, mijnbaron Gustave Hooghmoed uit Baron 1898 en O.J. Punctuel en Pardoes uit Symbolica. De melodie van Fata Morgana is uitgevoerd als een opzwepende remix. Lichteffecten symboliseren de Sahara.



Jazzvariant

Voor Baron 1898 werd gekozen voor een jazzvariant, terwijl het deuntje van Joris en de Draak is uitgevoerd met een doedelzak. Het Symbolica-gedeelte eindigt met een klassieke wals. Ondertussen verschijnen beelden in de nieuwe Bakens van Licht: vier lantaarns van 8 meter hoog. Men maakt ook gebruik van nieuwe led-verlichting en lichtprojecties.



Na de finaleklap is de stem van Efteling-grondlegger Peter Reijnders te horen, afkomstig uit het sprookje van De Magische Klok. "Oh, wat een mooie klok was dat", zegt hij. Daarna klinkt de kinderstem die ook in de introductie voorkomt. "Kijk, in sprookjes is alles mogelijk. Droom zacht. Sweet dreams."