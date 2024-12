Efteling

Video: de eerste veertig seconden van de nieuwe Aquanura-show Efteling Symphonica

De Efteling is druk bezig met het testen van de nieuwe versie van watershow Aquanura: Efteling Symphonica. Deze week vindt de première plaats. Het fonteinenspektakel wordt al wekenlang 's avonds na sluitingstijd getest. Een voorbijganger filmde het eerste gedeelte van de nieuwe voorstelling.

In de video, die ongeveer veertig seconden duurt, klinken alvast de eerste flarden van de muziek. Ook zien we fonteinen en horen we een voice-over van een kinderstem, in het Nederlands en in het Engels. "Het gaat beginnen, maak je klaar voor de betovering", luidt de tekst.

Efteling Symphonica is vanaf woensdag 11 december dagelijks te zien. De show bestaat uit een veertien minuten durende medley met "herkenbare en nieuwe klanken". Vuureffecten werden vervangen door 8 meter hoge lantaarns. Er wordt ook gebruikgemaakt van videoprojecties op het water.



Baron 1898

De nieuwe productie bevat de muziek van Efteling-attracties als Fata Morgana, Carnaval Festival, Max & Moritz, Baron 1898, Sindbad, Danse Macabre en Symbolica. Sommige Efteling-melodieën zijn voor het eerst opgenomen in een andere muziekstijl.