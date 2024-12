Efteling

Let op: Efteling sluit Danse Macabre deze week eerder vanwege werkzaamheden

De nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre gaat deze week eerder dicht dan gewoonlijk. Normaal gesproken mogen bezoekers tot sluitingstijd aansluiten in de wachtrij. Vandaag en morgen - maandag 9 en dinsdag 10 december - sluit de poort al een stuk vroeger.

Er vinden 's avonds namelijk werkzaamheden plaats, meldt een woordvoerder aan Looopings. Het is niet duidelijk wat er precies moet gebeuren. De voorlichter spreekt over "onderhoud". Danse Macabre opende op 31 oktober voor publiek, inmiddels vijfenhalve week geleden.

De vroege sluiting wordt online niet aangekondigd. Wel staan er informatieborden die bezoekers wijzen op de aangepaste openingstijden. "Danse Macabre sluit vandaag om 17.00 uur", valt er te lezen. "De wachtreis gaat eerder dicht zodat de attractie om 17.00 uur kan sluiten." Op dit moment bedraagt de wachttijd bij Danse Macabre 25 minuten.



Klein beetje finetunen

De Efteling liet eerder al weten dat het spookspektakel de komende periode nog verder afgesteld wordt. "Deze attractie heeft natuurlijk zowel het ritsysteem als de show in zich die we altijd nog een klein beetje kunnen finetunen", zei directielid Koen Sanders bij de openingsceremonie.



"Dat gaan we de komende weken doen, maar dat gaan we waarschijnlijk volgend jaar ook nog een klein beetje doen." Ook ontwerper Jeroen Verheij had nog wensen. "Ik heb nog allemaal dingen waarvan ik denk: oh, misschien is dat ook nog wel gaaf om te doen, of misschien kunnen we dat nog even anders aanpakken waardoor je een beter effect hebt."