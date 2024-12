Ouwehands Dierenpark Rhenen

Ouwehands Dierenpark betaalt China miljoenen euro's voor reuzenpanda's, maar weet niet waar dat geld heengaat

Ouwehands Dierenpark maakt jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro over aan China om reuzenpanda's te mogen huisvesten. Met de Chinese overheid is afgesproken dat men het bedrag besteedt aan natuurbehoud. Uit onderzoek van The New York Times blijkt echter dat het geld voor hele andere doeleinden wordt ingezet. De directie van Ouwehands geeft toe niet te weten waar de miljoenen heengaan.

Sinds de introductie van de panda's in 2017 betaalde de dierentuin in Rhenen al vele miljoenen euro's aan China. Destijds werd bepaald dat minimaal 80 procent van de bijdrage ten goede komt aan Chinese natuurbeschermingsactiviteiten. Speurwerk van The New York Times schetst een heel ander beeld: China gebruikte het geld van de dierentuinen onder meer voor het realiseren van appartementen en wegen.

Volgens de krant wisten veel dierenparken dat hun bijdrages niet altijd besteed worden aan natuurbehoud. Ze trokken echter niet aan de bel, omdat de Chinese autoriteiten te allen tijde tevreden gehouden moeten worden. In het ergste geval kunnen zij de panda's terugeisen. Veel dierentuinen hebben de schattige dieren nodig voor bezoekersaantallen, media-aandacht en merchandise.



Satelliettelevisies

Uit financiële gegevens blijkt dat het pandageld van de dierentuinen de afgelopen decennia werd uitgegeven aan de bouw van Chinese appartementencomplexen, ver van natuurreservaten. China zette de inkomsten ook in voor de aanschaf van computers en satelliettelevisies in overheidsgebouwen.



In een reactie laat Ouwehands Dierenpark-directeur Robin de Lange weten dat ondanks de eerdere afspraken inderdaad niet duidelijk is waar de miljoenen euro's voor zijn ingezet. "Waar precies onze bijdragen aan besteed worden, is niet bekend", meldt hij aan de Gelderlander. "Recent heb ik onze partners gevraagd om een extra toelichting om daar meer inzicht in te krijgen. Dat heb ik nog niet ontvangen."



Wereld vernietigen

De Lange vult aan dat China de afgelopen jaren inmiddels "veel bereikt" heeft op het gebied van soortbehoud van de reuzenpanda. Hij denkt bovendien dat het tentoonstellen van de panda's wel degelijk kan helpen bij natuurbehoud. "Wij hopen dat deze gasten bij het zien van zo'n mooi maar ook bedreigd dier gaan beseffen dat wij de wereld vernietigen en daar samen wat aan kunnen doen."