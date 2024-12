Efteling

Efteling heeft verklaring voor witte aanslag op attractiegebouw Danse Macabre

Wie in de buurt komt van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre ziet op verschillende plekken witte aanslag. Op het attractiegebouw - een middeleeuwse abdij - verschenen de afgelopen weken veel witte vlekken. Er zijn echter geen problemen met het decoratiewerk.

Het gaat om een bekend fenomeen, dat uitbloei wordt genoemd. "Dit is een witte aanslag die ontstaat op muren wanneer er vocht in het metselwerk of in het beton aanwezig is", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings.

"Het vocht zal na verloop van tijd verdampen of oplossen en zo naar buiten migreren. Wat overblijft is de witte aanslag, door het zout uit het vocht." De vlekken zijn goed te verwijderen. In de meeste gevallen is het mogelijk om de uitslag weg te spoelen met water.



Ruïne

Volgens het verhaal is de zogenoemde Abdij van Capelle van Kaatsheuvel opgeleverd in 1379. Vandaag de dag treffen Efteling-bezoekers een ruïne aan, met groen-bruine bakstenen. In de kapel speelt een vervloekt orkest tot in de lengte der dagen het bekende muziekstuk Danse Macabre.