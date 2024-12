Walibi Belgium

Foto's: Walibi Belgium gebruikt overdekt theater voor vernieuwde schaatsshow

De ijsshow van Walibi Belgium is vernieuwd én verplaatst. Vorig jaar was een schaatsvoorstelling te zien op de vrij toegankelijke ijsbaan in parkdeel Frozen Land. Drie keer per dag moesten bezoekers de baan verlaten, zodat artiesten hun kunsten konden vertonen.

Deze winter verhuisde de productie naar het grote Tiki-Theater, waar men voor de gelegenheid een ijsbaan installeerde. Bezoekers kunnen daardoor de hele dag schaatsen in het Crystal Pavilion van Frozen Land, zonder onderbrekingen. Het huren van schaatsen is gratis, maar er geldt een limiet van twintig minuten. Dat houdt men bij aan de hand van buzzers.

De nieuwe show in het theater heet Enchanted. Er wordt niet in gesproken. Kunstschaatsers beelden een verhaal uit aan de hand van choreografieën, kerstmuziek en bijpassende kostuums. Tijdens de finale sneeuwt het uitbundig in de zaal.



Festive Tropics

Enchanted is tijdens winteropening Walibi Winter drie keer per dag te zien, namelijk om 13.30, 15.00 en 16.30 uur. De show duurt ongeveer 25 minuten. Het Tiki-Theater bevindt zich in Festive Tropics, zoals Exotic World 's winters heet.