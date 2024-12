Beekse Bergen

Klein brandje op terrein van Beekse Bergen

Op het terrein van pret- en dierenpark Beekse Bergen in Hilvarenbeek heeft zondagavond een klein brandje gewoed. De brandweer werd rond 21.35 uur opgeroepen voor een brand in een bijgebouw. Volgens de initiële melding stond een loods in Speelland Beekse Bergen in lichterlaaie.

Uiteindelijk bleek de situatie mee te vallen: er was brand ontstaan in een opslagloods van de technische dienst op het Lake Resort, vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Het werd heel snel ontdekt", laat ze weten. "We hebben het zelf kunnen blussen."

In het gebouw bevinden zich onder meer werkruimtes en toiletten. Er waren geen bezoekers of dieren bij betrokken. In oktober brak nog een grote brand uit in een loods van de technische dienst, gelegen tussen het Safaripark en het Lake Resort. Ook in 2020 en 2021 werd het park getroffen door brand.