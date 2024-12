Attractiepark Toverland

Bruin water in wildwaterbaan kan geen kwaad, vertelt Toverland

Nee, Toverland heeft geen rioolwater gebruikt om waterattractie Djengu River te vullen. Door de wildwaterbaan in het Limburgse pretpark stroomt sinds afgelopen week opvallend bruin water. Bezoekers hoeven zich echter geen zorgen te maken over vlekken of onhygiënische toestanden, vertelt een woordvoerder aan Looopings.

Omdat er in de herfstperiode veel bladeren in de vaargeul zijn gevallen, moest het water afgelopen week vervangen worden. "Hiervoor is grondwater gebruikt en daarbij zijn leemdeeltjes, heel fijn zand, in de baan terechtgekomen", legt de voorlichter uit. "Dat veroorzaakt de lichtbruine kleur."

De kleurverandering is echter niet schadelijk. "En het levert ook geen vlekken op, zeker niet blijvend." Na verloop van tijd zal het water de reguliere kleur terugkrijgen, weet de woordvoerder. Djengu River blijft operationeel tijdens winterseizoen Winter Feelings, mits de weersomstandigheden het toelaten.