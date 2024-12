Efteling

Efteling-bezoekers doen geen moeite voor 25 cent statiegeld: bekers eindigen gewoon in de prullenbak

Het statiegeldsysteem van de Efteling functioneert nog niet zoals men had gehoopt. Sinds juli hanteert het attractiepark papieren bekertjes met 25 eurocent statiegeld. Het idee is dat de bekers weer ingeleverd worden bij een speciale automaat. In de praktijk hebben bezoekers daar geen zin in.

Het gevolg: veel bekers belanden gewoon in de vuilnisbak. Een foto op social media illustreert het probleem. Efteling-liefhebber Eric Rovers fotografeerde hoe een medewerker in het Sprookjesbos bezig is om de bekertjes uit afvalmanden te vissen. Een wandeling door het bos was voldoende om tientallen bekers en een handjevol blikjes en flesjes te verzamelen.

"Mensen vinden 25 cent niet de moeite waard om terug te vragen", merkt Rovers. "Leuke bijverdienste voor het personeel", grapt hij. In werkelijkheid doneert de Efteling de opbrengst uit niet-teruggevraagd statiegeld aan Villa Pardoes, een vakantieverblijf voor zieke kinderen.



Negen van de tien keer storing

Wat ook niet meehelpt, is de statiegeldautomaten in het park de bekers regelmatig niet herkennen of zelfs helemaal buiten gebruik zijn. Dat verhoogt de drempel nog verder. Online klagen Efteling-bezoekers over de omslachtigheid van het systeem. "Haha! Negen van de tien keer hebben die apparaten storing!", klaagt Amy Hagens op Facebook. "Wat moet ik dan? Hele dag met die vieze bekers lopen? En mijn hele tas vol viezigheid."



Yazoo Hamelink liep onlangs van de Warme Winter Weide naar de Game Gallery om een beker in te leveren. "Apparaat stuk. Ze moeten het veel makkelijker maken om in te leveren." Ook een poging van Monique van Dam strandde. "Helaas was er een foutmelding, de automaat was vol en we moesten het melden bij een medewerker."



Geen zin

Er was echter niemand in de buurt. "Dus toch maar weggegooid. Zag daarna andere bezoekers noodgedwongen hetzelfde doen." Cindy Bruinsma: "Ik merk aan mijzelf dat ik geen zin heb om met bekertjes te lopen tot aan een inzamelpunt. En ja... Dan gooi ik ze ook gewoon in de afvalbak."



Andere Europese attractieparken werken veelal met herbruikbare plastic souvenirbekers. Daar wil de Efteling vooralsnog niets van weten. Een woordvoerder noemde de papieren bekertjes afgelopen zomer nog een tijdelijke oplossing. Wanneer er een alternatief komt en wat de Efteling in gedachten heeft, is nog niet bekend.