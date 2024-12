PortAventura World

Video: vrijevaltorens in Ferrari-pretpark wiebelen heen en weer door hevige windstoten

Harde wind zorgt voor een opvallend beeld in het Spaanse pretpark Ferrari Land. Een Nederlander filmde vandaag hoe twee vrijevaltorens, de zogeheten Thrill Towers, door hevige windstoten heen en weer wiegen. De constructies zijn enigszins flexibel om te voorkomen dat ze breken.

Ferrari Land is onderdeel van PortAventura World in Salou. Door rukwinden staan dit weekend een hoop attracties stil, waaronder de wiebelende torens. "Shake shake shake!", schrijft pretparkkenner Danny van der Weel bij een video. Hij stond na dertig minuten weer buiten. "Te veel wind overal; kortste pretparkbezoek ooit."

De Thrill Towers werden in 2017 gebouwd door fabrikant S&S, bekend van bijvoorbeeld de Space Shot in Walibi Holland. In Ferrari Land heeft elke toren een eigen ritprogramma: de ene zorgt voor een lancering omhoog, de andere stijgt langzaam en zakt daarna razendsnel naar beneden.