Plopsaland Resort Belgium

Foto's: Plopsaland transformeert Beach Bar tot Winterbar

Plopsaland De Panne heeft een tijdelijk horecapunt in gebruik genomen: de Plopsa Winterbar. Waar afgelopen zomer nog Beach Bar Palerimos te vinden was, kunnen bezoekers van het Vlaamse attractiepark nu terecht voor winterse specialiteiten. Voorbeelden zijn wafels en pretzels.

Het is ook mogelijk om zelf marshmallows te roosteren: tegenover de bar, naast souvenirwinkel Outletstore, is een kampvuur te vinden. Verder bestaat het menu uit broodjes kipkebab, warme dranken, frisdranken en jenever.

Warme dranken als chocolademelk, glühwein en koffie kunnen geserveerd worden in een speciale mok met het logo van de Plopsa Winterbar. Die zijn ook te koop in de grote winkel bij de entree. De horecalocatie gaat open in de weekenden en tijdens de kerstvakantie, vanaf 12.00 uur.



Vergunning

De Winterbar, aangekleed in de stijl van een skihut in Tirol, bevindt zich naast de Piratengrill in het Piet Piraat-themagebied. De Piratengrill zelf is geen lang leven meer beschoren. Plopsaland heeft een vergunning aangevraagd om het bouwwerk te vervangen door een volledig nieuw etablissement.