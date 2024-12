Wildlands Adventure Zoo Emmen

Groot onderhoud in Wildlands: achtbaan en boottocht tijdelijk dicht

Wildlands Adventure Zoo Emmen grijpt het laagseizoen aan voor groot onderhoud. Op dit moment zijn boomerang coaster Tweestryd en vaartocht Rimbula River tijdelijk buiten gebruik vanwege werkzaamheden. De bootjes gaan op zaterdag 14 december weer varen, de achtbaan zal vanaf zaterdag 21 december opnieuw in gebruik zijn.

Tweestryd is voor Wildlands een extra attractie, naast de dierenverblijven: in rustige periodes is de dubbele achtbaan doorgaans buiten gebruik. "De wintersluiting is voor ons ook het ideale moment om inspecties uit te voeren en onderhoud te plegen", legt een woordvoerster uit.

Het is de bedoeling om de coaster weer te laten rijden in de kerstvakantie, tijdens winter-evenement Wildnights. De opknapbeurt van Rimbula River moet een week eerder afgerond zijn. Daar wordt sinds afgelopen week gewerkt aan het renoveren van het station. Het platform wordt iets korter. Men vernieuwt het hout en er komen plantvakken bij.



Tropische kas

Rimbula River bevindt zich in de tropische kas van parkdeel Jungola. Het transportsysteem is afkomstig van Mack Rides uit Duitsland. Tweestryd opende in 2018, toen Wildlands zich nog profileerde als een themapark met zowel dieren als attracties. Tegenwoordig ligt de focus volledig op de dieren. De family boomerang werd gebouwd door de Limburgse firma Vekoma.