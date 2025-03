Movie Park Germany

Movie Park kan belofte niet waarmaken: The Lost Temple blijft dicht in 2025

Een aangekondigde renovatie van een attractie in Movie Park Germany staat in de ijskast. Het Duitse pretpark had vorig jaar beloofd dat de 3D-simulator The Lost Temple een transformatie zou ondergaan. De attractie had in 2025 moeten heropenen. Tot nu toe is er echter niets gebeurd.

"Om de ontwikkeling van het centrale thema van het park verder te ontwikkelen, wordt ook de toekomst van de simulator The Lost Temple gepland en geconceptualiseerd voor een heropening in 2025", viel een jaar geleden te lezen in een verklaring van Movie Park.

Daarin schreef men over "een cliffhanger voor 2025". The Lost Temple zou een nieuwe verhaallijn krijgen "om een grote wens van de gasten te vervullen". "Net als de achtbaan Movie Park Studio Tour en de nieuwe stuntshow Operation Red Carpet wordt deze verder geïntegreerd in het Hollywood-DNA van het park met een nieuw gezinsvriendelijk avontuur."



Vertragingen

Beloofde renovatiewerkzaamheden zijn nooit gestart. Afgelopen najaar liet een woordvoerder nog weten niets te kunnen zeggen over eventuele vertragingen of uitstel. Nu blijkt dat de geplande verbouwing inderdaad niet doorgaat: in 2025 blijft de attractie dicht, net als in 2024.



Parkeigenaar Parques Reunidos heeft het budget voor het project niet toegewezen. Of, zoals Movie Park het zelf poogt uit te leggen: "De geplande revisie en nieuwe verhaallijn voor de simulatorattractie The Lost Temple wordt voorlopig verschoven om de strategische richting voor toekomstige attracties in Movie Park opnieuw te bepalen."



Time Riders

De focus ligt tot nader order op "andere prioriteiten". "Zoals het verbeteren van de infrastructuur en de gastervaring." Ook andere projecten waarover in het verleden werd gesproken, zoals het vervangen van themagebied Santa Monica Pier en het vernieuwen van simulator Time Riders, zijn niet meer aan de orde.



Movie Park gaat weer open op vrijdag 4 april. In showarena Studio 6 treedt een nieuw stuntteam op. 's Zomers keert illusionist Christian Farla terug met een nieuwe voorstelling: Magic Impossible. Het podium op New York Plaza huisvest een nieuwe zangshow. Verder zal restaurant Van Helsing's Club ook tijdens het reguliere seizoen gebruikt wordt als entertainmentlocatie, in navolging van de kerstperiode.