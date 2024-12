Movie Park Germany

Avatar-attractie in Movie Park gedemonteerd voor groot onderhoud

In Movie Park Germany blijven deze winter niet alleen de waterattracties gesloten. Ook een familieattractie in themagebied NickelodeonLand gaat niet open tijdens winteropening Hollywood Christmas. De zweefcarrousel Avatar Air Glider is deels gedemonteerd voor groot onderhoud.

Pas in het voorjaar kunnen bezoekers weer een vlucht maken. Avatar Air Glider, geopend in 2008, staat in het teken van de Nickelodeon-animatieserie Avatar: The Last Airbender. Het gaat om een attractie van het type giant sky chaser, met gondels waarin de passagiers liggen.

Bij werkzaamheden in NickelodeonLand heeft het Amerikaanse tv-bedrijf Paramount Global een flinke vinger in de pap: de firma mag beslissen wat Movie Park moet aanpakken. Zo werd vorige winter bepaald dat SpongeBob-achtbaan Ghost Chasers en Backyardigans-achtbaan Mission to Mars geverfd moesten worden.



Iron Claw

Naast de Avatar-molen zijn tijdens Hollywood Christmas nog zeven attracties dicht: waterbaan Area 51 - Top Secret, top spin NYC Transformer, hangende achtbaan Iron Claw, wildwaterbaan Excalibur - Secrets of the Dark Forest, boomstambaan Dora's Big River Adventure, draaiend schommelschip Stormy Cruise en disk'o coaster Crazy Surfer. SpongeBob Splash Bash is operationeel zonder de watereffecten.