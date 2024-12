Efteling

Het verhaal achter de spookworstenbroodjes in de Efteling: 'Volledig onschadelijke kleurstof'

De Efteling verkoopt sinds de opening van Danse Macabre bijzondere worstenbroodjes, die van boven tot onder pikzwart zijn. Ze worden exclusief voor het attractiepark gemaakt door bakkerij Keilekker uit Den Bosch. De firma van Remco Beekman kreeg eerder ook al een eigen kraam op de Warme Winter Weide. In gesprek met het Brabants Dagblad legt de ondernemer uit hoe het zwarte worstenbrood tot stand kwam.

De Efteling vroeg hem begin dit jaar om na te denken over een griezelige lekkernij ter ere van de opening van Danse Macabre. Verschillende ideeën passeerden de revue. "We hadden een hele tafel vol toen de mensen van de Efteling kwamen." Voorbeelden zijn een worstenbroodje met een spinnenweb en een opengesneden worstenbroodje dat van binnen rood is.

Ook kwam het team van Keilekker op de proppen met "een zak worstenbroodjes met daarin één heel pittig worstenbroodje, als een soort challenge". "Dat zie je bijvoorbeeld veel op TikTok", weet Beekman. Uiteindelijk viel de Efteling voor het gitzwarte worstenbrood. Die is momenteel exclusief verkrijgbaar bij In den Swarte Kat, de kruidenierszaak in de buurt van de middeleeuwse abdij van Danse Macabre.



Heel kleine dosering

"De eerste hap van het worstenbroodje is spannend, maar daarna is het een gewoon worstenbroodje", zegt Beekman. "Dat is denk ik ook de kracht. Het is verrassend, maar ook heel herkenbaar." De bakker benadrukt dat de kleur geen kwaad kan. "Er zit een volledig onschadelijke zwarte kleurstof in. Een heel kleine dosering."



Dat zorgt wel voor een extra uitdaging, want de deegmachine van Keilekker herkent het zwarte deeg soms niet. "Dan loopt de machine vast. We moeten dus vaker handmatig ingrijpen, maar dat is geen ramp. We genieten van de enthousiaste reacties die we krijgen van de vele fans van Danse Macabre."



Paar duizend

Wekelijks gaan er in Kaatsheuvel een paar duizend over de toonbank. Hoelang de speciale spooksnack nog te koop zal zijn, durft Beekman niet te zeggen. "Zolang het loopt, denk ik." In totaal bakte Keilekker dit jaar zo'n 3,5 miljoen worstenbroodjes. Volgend jaar moeten dat er 4,5 miljoen zijn.