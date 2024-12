Plopsa Station Antwerp

Nieuwe posters wijzen bezoekers de weg naar Plopsa-pretpark in Antwerpen

In treinstation Antwerpen-Centraal zijn nieuwe posters opgehangen richting pretpark Plopsa Station. Het overdekte attractiepark is voor bezoekers soms lastig te vinden. Opvallende reclamebanners op pilaren en hekken moeten ervoor zorgen dat het publiek de juiste route volgt.

Plopsa Station Antwerp opende in oktober 2021 als de opvolger van het geflopte pretpark Comics Station, geopend in 2017. Er zijn kleinschalige attracties te vinden die in het teken staan van Studio 100-figuren en striphelden, waaronder carrousels, een vrijevaltoren en een darkride.

Op de nieuwe wegwijzers staan bijzondere foto's van Plopsa's huisfotograaf Kris Van de Sande. Ze tonen kinderen die in een treincoupé zitten en kijken naar kinderen in een attractie. "Het avontuur begint hier", valt er te lezen, met een pijl richting de ingang.



Uitdagend

"Een nieuwe toevoeging aan het Centraal Station van Antwerpen: overal bewegwijzeringsadvertenties om bezoekers naar Plopsa Station te leiden", schrijft Van de Sande op X. De Vlaming noemt het "een geweldig en uitdagend project om te maken".