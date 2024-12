Legoland Windsor Resort

Attractie in Brits Legoland onaangekondigd gesloopt

Het Engelse pretpark Legoland Windsor is bezig met het slopen van een 28 jaar oude attractie. De monorailbaan Sky Rider wordt onaangekondigd uit het park verwijderd. Een deel van de baan is al weggehaald, blijkt uit foto's van fansite Theme Park Guide. Ook wegwijzers en andere borden zijn afgelopen week verdwenen.

Tot nu toe stond op de officiële Legoland-website dat de attractie vanaf 9 september 2024 gesloten zou zijn voor "jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden" en dat de heropening zou plaatsvinden in 2025. Die tekst is nu gewijzigd naar "permanent gesloten".

Sky Rider was al in Legoland te vinden sinds de opening van het park in 1996. Het gaat om een attractie van het type pedal rail, gebouwd door de verdwenen fabrikant MSI Transportation. Er staat nog een vergelijkbare monorail in het Britse zusterpark Alton Towers, onder de noemer Get Set Go Tree Top Adventure. Ook dat exemplaar opende in 1996.



Wildwaterbaan

Vorig jaar nam Legoland Windsor nog afscheid van een andere grote attractie: wildwaterbaan Viking River Splash. Afgelopen voorjaar opende de dubbele race-achtbaan Minifigure Speedway, gebouwd door de Duitse firma Zierer.