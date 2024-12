Beekse Bergen

De eerste beelden: kijk binnen in nieuwe speelhal Beekse Bergen

De nieuwe speelhal van Beekse Bergen is geopend. Vanaf vandaag is recreatiepark Speelland Beekse Bergen, gelegen naast het bekende Safaripark, ook in de wintermaanden toegankelijk. Kinderen kunnen zich uitleven in Speelland Indoor: een binnenspeeltuin van zo'n 2000 vierkante meter.

Begin deze maand kwamen al enkele technische tekeningen naar buiten. Dankzij een reeks marketingfoto's kunnen we nu ook binnenkijken in de hal, die is aangekleed in tropische sferen. "Dwaal door een verborgen grot aan zee en vind een kleurrijk speeldorp vol schatten van het strand", zegt Beekse Bergen erover.

De verschillende onderdelen kregen de namen Little Lagoon, Bouncy Beach, Jungle Rush, Super Slides en Tiki Tower. Speelland Indoor is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 14 jaar. Dagtickets kosten momenteel 7,95 euro voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar en 9,95 euro voor bezoekers vanaf 12 jaar.



April

Voor parkeren vraagt men 9,50 euro. Het buitengedeelte van Speelland gaat open van april tot en met september. 's Zomers wordt het mogelijk om bij te betalen voor toegang tot het overdekte gedeelte, voor 2,95 euro per persoon.