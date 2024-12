Walibi Belgium

Winter in Walibi Belgium: bandenglijbaan, nieuwe decoraties en onbeperkt kaasfondue

In Walibi Belgium is afgelopen weekend de tweede editie van Walibi Winter van start gegaan. Het pretpark pakt uit met drie nieuwe themagebieden: naast Glowing Greetings, Alpin Village, Frozen Land en Polar Playground kunnen bezoekers nu ook de kerstsfeer proeven in Chocolate Factory, Twinkle Town en Festive Tropics. Een fotoreportage van Looopings brengt de nieuwe onderdelen in beeld.

Chocolate Factory, gelegen bij de attractie Silverton, bestaat uit kraampjes en een grote slee- en bandenglijbaan met de naam Sugar Rush. Tijdens het glijden is het dragen van een helm verplicht. Het versierde parkdeel bij vrijevaltoren Dalton Terror wordt Twinkle Town genoemd. Na zonsondergang is de drop tower wederom het decor van een imposante lichtshow.

Bij achtbaan Tiki-Waka wordt kerst op een exotische wijze gevierd onder de noemer Festive Tropics. Uitrusten kan onder meer in verschillende skigondels, in een nieuwe blokhut in Alpin Village én in het pop-uprestaurant Le P'tit Montagnard, waar bezoekers voor 29,90 euro onbeperkt kaasfondue voorgeschoteld krijgen.



Kerstman

Verschillende attracties kregen opnieuw een kerstthema, waaronder oldtimerbaan Melody Road. De schaatsshow in Frozen Land verhuisde naar het Tiki-Theater. De Kerstman is te ontmoeten in Polar Playground. Bij de kerstmarkt in Alpin Village toont mascotte Walibi zijn speciale kerstoutfit. Walkthrough Wonder Woods is geen onderdeel meer van het aanbod.



Vanwege werkzaamheden zijn dit keer minder attracties geopend dan bij de eerste editie: naast wildwaterbaan Radja River, boomstambaan Flash Back en hangende achtbaan Vampire blijven bootjescarrousel Dragon Boat en theekopjesmolen Salsa Y Fiesta dicht.



Psyké Underground

Walibi realiseert er een nieuw themagebied met een nieuwe achtbaan, die in 2025 opengaat. De twee laatstgenoemde attracties krijgen een nieuw thema. Dat geldt ook voor lanceerachtbaan Psyké Underground, maar die is 's winters wel operationeel. Het winter-evenement vindt plaats op 22 dagen tot en met zondag 5 januari.