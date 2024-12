Walibi Holland

Twee ratten veroorzaken kortsluiting in stroomkast Walibi Holland: brandweer gealarmeerd

De brandweer moest afgelopen week uitrukken vanwege een rokende stroomkast in Walibi Holland. Twee ratten hadden kortsluiting veroorzaakt door aan stroomkabels te knagen. Dat leidde tot rookontwikkeling, meldt de brandweer van Biddinghuizen op Facebook.

Het incident vond woensdagavond plaats, iets voor middernacht. "Ter plaatse aangekomen bleek de situatie onder controle te zijn", aldus de lokale brandweer. "Het bleek te gaan om twee ratten die kortsluiting hadden veroorzaakt. Helaas hebben zij het niet overleefd."

Men heeft de geëlektrocuteerde ratten kunnen weghalen. "Nadat de dieren waren verwijderd, zijn we retour kazerne gegaan." Het pretpark is momenteel gesloten voor publiek. Over twee weken start Walibi's winteropening Bright Nights.